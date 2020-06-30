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Кличка, Комарницького і Тищенка викрили на розпилі 6 млрд грн на Подільсько-Воскресенському мосту - ЗМІ

Кличка, Комарницького і Тищенка викрили на розпилі 6 млрд грн на Подільсько-Воскресенському мосту - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко, "смотрящий" Денис Комарницький і народний депутат Микола Тищенко "розпиляли" 6 млрд грн, виділені з міського бюджету на добудову Подільсько-Воскресенського мостового переходу, про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

"Серед знайдених журналістами документів - табличка з переліком з 38 компаній, ймовірно контрольованих Денисом Комарницьким і записаних на підставних осіб, які в цій таблиці позначені як "наші". До цього переліку внесено ряд компаній, які за останні 4 роки регулярно отримували від комунальних підприємств Києва великі підряди на будівництва і реконструкції, фактично монополізувавши право на отримання цих підрядів від "Спецжитлофонду", "Житлоінвестбуд-УКБ" і "Дирекції дорожньо-транспортних споруд". Це, зокрема, компанія "Еко-Буд-Трейд", - йдеться в розслідуванні.

Журналісти нагадали, що в 2017 році ця компанія виграла тендер на більш ніж 6 млрд гривень на добудову Подільсько-Воскресенського мосту, який є одним з найвідоміших столичних довгобудів.

"Тоді журналісти Bihus.Info з'ясували, що компанія оформлена на підставну особу і пов'язували цю фірму з нинішнім заступником мера, а в той час директором КП "Спецжитлофонд" В'ячеславом Непопом. Тим часом співвласником "Еко-Буд-Трейд" є Максим Половко. У згаданому документі він позначений як "наш". Крім того, він раніше проживав в київській квартирі, що належить дружині Дениса Комарницького", - зазначили ЗМІ.

За їхніми даними, компанія "Еко-Буд-Трейд" є типовою "прокладкою", яка допомагає виводити бюджетні кошти.

"Природно, сама вона нічого не будує, не ремонтує і не реконструює - вона просто перерозподіляє гроші. Як така фірма фірма могла виграти такий тендер Кличко і тоді не розповідав, і зараз не розповість ", - заявив творець проекту, журналіст Денис Бігус.

У сюжеті наводиться відповідь Віталія Кличка на питання щодо компанії "Еко-Буд-Трейд", де той говорить, що "не знає, хто генпідрядник" на цьому будівництві. Однак журналісти впевнені, що без участі мера 6-мільярдний тендер пройти не міг.

Також вони зазначають, що народний депутат Микола Тищенко має міцні зв'язки зі смотрящим Денисом Комарницьким. Згідно з отриманими документами, вони співпрацюють в тому числі і при підготовці до місцевих виборів в Києві.

Нагадаємо, раніше народний депутат Гео Лерос розповів, що Микола Тищенко також має відношення до управління фірмою "Еко-Буд-Трейд" через свою сестру Юлію і її чоловіка Германа Блінова.

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