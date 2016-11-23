Київські правоохоронці викрили шахрайку, що незаконно заволоділа приміщенням театру
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Києві викрито шахрайку, яка незаконно заволоділа приміщеннями музичного театру на Подолі. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Встановлено, що директорка товариства, використовуючи підроблений акт приймання-передачі, обернула на користь власного підприємства приміщення на Подолі, вартість яких сягає 12 млн гривень.
Жінці інкримінують вчинення злочинів, за ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах), ч.1 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Наразі шахрайці повідомлено про підозру, їй загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.