Київські правоохоронці викрили шахрайку, що незаконно заволоділа приміщенням театру

Встановлено, що директорка товариства, використовуючи підроблений акт приймання-передачі, обернула на користь власного підприємства приміщення на Подолі, вартість яких сягає 12 млн гривень.

Жінці інкримінують вчинення злочинів, за ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах), ч.1 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Наразі шахрайці повідомлено про підозру, їй загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.