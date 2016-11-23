Киевские правоохранители разоблачили мошенницу, что незаконно завладела помещением театра

Установлено, что директор общества, используя поддельный акт приема-передачи, повернула в пользу собственного предприятия помещения на Подоле, стоимость которых достигает 12 млн гривен.

Женщине инкриминируют совершение преступлений по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах), ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас мошеннице сообщено о подозрении, ей грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.