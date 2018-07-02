"Київміськбуд" розпочинає виплату дивідендів

“Акціонери „Київміськбуду“ отримують дивіденди щорічно і без усіляких „але“. За підсумками роботи в 2017 році було прийнято рішення збільшити відсоток, який піде на дивіденди, — компанія починає виплату 40% від чистого прибутку. У гривневому еквіваленті сума становить майже 28,5 млн.

Більша частина суми буде направлена ​​до бюджету Києва — саме місто є власником мажоритарного пакету акцій Холдингової компанії. Як керівник, пишаюся тим фактом, що „Київміськбуд“ залишається чи не єдиним підприємством столиці, яке спрямовує до бюджету столиці мільйонні відрахування у вигляді дивідендів. Їх раціональний розподіл дозволяє розвивати столицю, роблячи її більш цікавою для інвестора і світу в цілому”, — зазначив Ігор Кушнір.