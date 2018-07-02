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"Київміськбуд" розпочинає виплату дивідендів

"Київміськбуд" розпочинає виплату дивідендів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Із сьогоднішнього дня “Київміськбуд” розпочинає виплату дивідендів акціонерам компанії за 2017 рік. За словами голови правління-президента “Київміськбуду” Ігоря Кушніра, рішенням Загальних зборів акціонерів було прийнято направити на виплату дивідендів рекордний за останні роки відсоток від чистого прибутку компанії, передає УНН з посиланням на прес-службу компанії.

“Акціонери „Київміськбуду“ отримують дивіденди щорічно і без усіляких „але“. За підсумками роботи в 2017 році було прийнято рішення збільшити відсоток, який піде на дивіденди, — компанія починає виплату 40% від чистого прибутку. У гривневому еквіваленті сума становить майже 28,5 млн.

Більша частина суми буде направлена ​​до бюджету Києва — саме місто є власником мажоритарного пакету акцій Холдингової компанії. Як керівник, пишаюся тим фактом, що „Київміськбуд“ залишається чи не єдиним підприємством столиці, яке спрямовує до бюджету столиці мільйонні відрахування у вигляді дивідендів. Їх раціональний розподіл дозволяє розвивати столицю, роблячи її більш цікавою для інвестора і світу в цілому”, — зазначив Ігор Кушнір.

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