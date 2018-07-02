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"Киевгорстрой" начинает выплату дивидендов

"Киевгорстрой" начинает выплату дивидендов

Киев  •  УНН

 • 58074 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. С сегодняшнего дня “Киевгорстрой” начинает выплату дивидендов акционерам компании за 2017 год. По словам председателя правления-президента “Киевгорстроя” Игоря Кушнира, решению Общего собрания акционеров было принято направить на выплату дивидендов рекордный за последние годы процент от чистой прибыли компании, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

"Акционеры "Киевгорстроя" получают дивиденды ежегодно и без всяких "но". По итогам работы в 2017 году было принято решение увеличить процент, который пойдет на дивиденды - компания начинает выплату 40% от чистой прибыли. В гривневом эквиваленте сумма составляет почти 28,5 млн.

Большая часть суммы будет направлена ​​в бюджет Киева - сам город является владельцем мажоритарного пакета акций Холдинговой компании. Как руководитель, горжусь тем фактом, что "Киевгорстрой" остается едва ли не единственным предприятием столицы, которое направляет в бюджет столицы миллионные отчисления в виде дивидендов. Их рациональное распределение позволяет развивать столицу, делая ее более интересной для инвестора и мира в целом", - отметил Игорь Кушнир.

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