"Київміськбуд" посів перше місце у рейтингу забудовників, гідних довіри
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Холдингова компанія «Київміськбуд» посіла перше місце в рейтингу забудовників, гідних народної довіри – 2017. Відповідне ранжування проводилося в рамках професійної премії Realt Golden Key, передає УНН з посиланням на прес-службу компанії.
Крім того, один з об’єктів “Київміськбуду” — ЖК на перетині вул. Новомостицької і Замоквецкой, визнали одним з кращих житлових комплексів Києва в розділі “економ-клас”.
За словами Голови правління-президента “Київміськбуду” Ігоря Кушніра, нагорода є ще одним підтвердженням надійності компанії.
“Київміськбуд” протягом 62 років підтримує звання надійного забудовника. Абсолютно всі свої об’єкти компанія добудовує до кінця. Люди, які купують у нас нерухомість, точно знають, що компанія виконає абсолютно всі взяті на себе зобов’язання. І такого роду нагороди є черговим тому підтвердженням", — зазначив Ігор Кушнір.
Як відзначають організатори, у премію було заявлено понад 100 будівельних проектів, які обиралися в чотирьох номінаціях відповідно до класу забудови. Крім того, окремо номінувалися об’єкти з кращою архітектурою, інфраструктурою і співвідношенням ціна/якість.