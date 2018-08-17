Київ зливає у каналізацію занадто брудну воду
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. "Київводоканал" зафіксував протягом січня-липня 2018 року значне перевищення забруднюючих речовин у стічних водах, які зливаються у міську каналізацію і потрапляють на очисні споруди Бортницької станції аерації. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ПрАТ "Київводоканал", передає УНН.
У прес-службі повідомили, що останнім часом спостерігаються систематичні випадки надходження на очисні споруди Бортницької станції аерації стоків із значним перевищенням нормативних скидів у каналізаційну мережу.
"Моніторинг стічних вод за січень-липень 2018 року показує перевищення забруднюючих речовин у рази: завислі речовини – 647 г/м3 (норма – 300 г/м3), азот амонійний – 48,7 г/м3 (норма – 20 г/м3), фосфати – 24,22 г/м3 (норма – 8 г/м3), хімічне споживання кисню – 1076 г/м3 (норма – 500 г/м3)", - зазначили на підприємстві.
І для доведення очистки до нормативів, зауважили у прес-службі, Бортницька станція аерації витрачає набагато більше електроенергії, часу та людських ресурсів.
Крім того, наголосили у прес-службі підприємства, перевищення забруднюючих речовин також негативно впливає на екологічну ситуацію у столиці загалом.
У зв’язку з цим, "Київводоканал" закликав всіх підприємців, які користуються умовами на скид, суворо дотримуватися Правил приймання стічних вод у міську каналізацію.
Нагадаємо, у "Київводоканалі" запевнили, що достатньо забезпечені хлором.