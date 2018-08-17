Киев сливает в канализацию слишком грязную воду
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. "Киеввдодоканал" зафиксировал в январе-июле 2018 года значительное превышение загрязняющих веществ в сточных водах, которые сливаются в городскую канализацию и попадают на очистные сооружения Бортнической станции аэрации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЧАО "Киевводоканал", передает УНН.
В пресс-службе сообщили, что в последнее время наблюдаются систематические случаи поступления на очистные сооружения Бортнической станции аэрации стоков со значительным превышением нормативных сбросов в канализационную сеть.
"Мониторинг сточных вод за январь-июль 2018 года показывает превышение загрязняющих веществ в разы: зависшие вещества - 647 г/м3 (норма - 300 г/м3), азот аммонийный - 48,7 г/м3 (норма - 20 г/м3) , фосфаты - 24,22 г/м3 (норма - 8 г/м3), химическое потребление кислорода - 1076 г/м3 (норма - 500 г/м3)", - отметили на предприятии.
И для доведения очистки до нормативов, отметили в пресс-службе, Бортническая станция аэрации тратит гораздо больше электроэнергии, времени и человеческих ресурсов.
Кроме того, отметили в пресс-службе предприятия, превышение загрязняющих веществ также негативно влияет на экологическую ситуацию в столице в целом.
В связи с этим, "Киевводоканал" призвал всех предпринимателей, которые пользуются условиями на сброс, строго соблюдать Правила приема сточных вод в городскую канализацию.
Напомним, в "Киевводоканале" заверили, что обеспечены хлором.