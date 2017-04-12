Київ вимагав у Мінську повернути українським власникам підприємства на території ОРДЛО

"Україна знову позначила свою позицію: визнання Росією документів, виданих нелегітимними владою ОРДЛО; рейдерське захоплення підприємств, які належать як державі Україна, так і приватним українським і європейським компаніям; встановлення псевдокордону в ОРДО — такі рішення змусили Україну ввести обмеження вантажів через лінію дотику. Ми вимагаємо скасування згаданих дій і повернення підприємств їх законним власникам", - повідомила Д.Оліфер.

Нагадаємо, сьогодні Тристороння контактна група провела засідання в Мінську.