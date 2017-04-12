Киев требовал в Минске вернуть украинским собственникам предприятия на территории ОРДЛО

"Украина снова обозначила свою позицию: признание Россией документов, выданных нелегитимными властями ОРДЛО; рейдерский захват предприятий, принадлежащих как государству Украина, так и частным украинским и европейским компаниям, установление псевдограницы в ОРДО - такие решения заставили Украину ввести ограничение грузов через линию соприкосновения. Мы требуем отмены упомянутых действий и возвращения предприятий их законным владельцам", - сообщила Д.Олифер.

Напомним, 12 апреля Трехсторонняя контактная группа провела заседание в Минске.