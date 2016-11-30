Київ очікує близько 5 млн відвідувачів на новорічно-різдвяні святкування

“Цього року ми очікуємо не менше 5 млн. відвідувачів. Ця цифра може конкурувати навіть з європейськими містами”, — повідомив І.Добруцький.

Нагадаємо, раніше засновник проекту Folk Ukraine Ігор Добруцький повідомив, що головну ялинку столиці цього року прикрасять 3 км гірлянд та 1 тис. дизайнерських іграшок.