Киев ожидает около 5 млн посетителей на новогодне-рождественские празднования
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Киев ожидает около 5 млн посетителей на новогодне-рождественские празднования. Об этом во время пресс-конференции сообщил основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий, передает корреспондент УНН.
"В этом году мы ожидаем не менее 5 млн. посетителей. Эта цифра может конкурировать даже с европейскими городами", - сообщил И.Добруцкий.
Напомним, ранее основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий сообщил, что главную елку столицы в этом году украсят 3 км гирлянд и 1 тыс. дизайнерских игрушек.