Киев ожидает около 5 млн посетителей на новогодне-рождественские празднования

"В этом году мы ожидаем не менее 5 млн. посетителей. Эта цифра может конкурировать даже с европейскими городами", - сообщил И.Добруцкий.

Напомним, ранее основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий сообщил, что главную елку столицы в этом году украсят 3 км гирлянд и 1 тыс. дизайнерских игрушек.