“Київ-Баскет” отримав заключного суперника в Кубку Європи ФІБА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Після завершення кваліфікації Кубка Європи ФІБА сформувалася група “Київ-Баскета”, який буде єдиним представником України в цьому турнірі, інформує УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
Деталі
Останньою командою, яка потрапила в групу до “Київ-Баскета”, мав стати один з двох лаки-лузерів (команда, яка програла у фіналі кваліфікації). Ним став польський “Трефл Сопот”, який у фіналі відбору програв грецькому “Іраклісу” — 72:74.
Також в групі В крім “Київ-Баскета” і “Трефл Сопота” зіграють болгарський “Рілскі” і “Хапоель” Ейлат з Ізраїлю.
Матчі регулярного чемпіонату стартують 13 жовтня — “Київ-Баскет” розпочне турнір домашнім матчем проти “Трефл Сопота”. До другого раунду вийдуть по дві кращі команди з групи.
Нагадаємо
У півфіналі кваліфікації “Трефл Сопот” обіграв “Дніпро”.