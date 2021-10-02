“Київ-Баскет” отримав заключного суперника в Кубку Європи ФІБА

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Останньою командою, яка потрапила в групу до “Київ-Баскета”, мав стати один з двох лаки-лузерів (команда, яка програла у фіналі кваліфікації). Ним став польський “Трефл Сопот”, який у фіналі відбору програв грецькому “Іраклісу” — 72:74.

Також в групі В крім “Київ-Баскета” і “Трефл Сопота” зіграють болгарський “Рілскі” і “Хапоель” Ейлат з Ізраїлю.

Матчі регулярного чемпіонату стартують 13 жовтня — “Київ-Баскет” розпочне турнір домашнім матчем проти “Трефл Сопота”. До другого раунду вийдуть по дві кращі команди з групи.

Нагадаємо

У півфіналі кваліфікації “Трефл Сопот” обіграв “Дніпро”.