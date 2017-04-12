Кияни два роки просять владу встановити автомати для збору відходів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Кияни ще у 2015 році пропонували місцевій владі встановити автомати для збору пляшок та небезпечних відходів, однак ця ініціатива не була реалізована через брак коштів, повідомляє УНН.
Так, у 2015 році на сайті Київської міської ради з’явилася петиція киянки Олени Полянської щодо встановлення у столиці автоматів для збору батарейок, енергозберігаючих ламп, ртутних градусників та пластикових пляшок.
Петиція набрала більше 10 тис. підписів киян, і відповідно депутати розглянули цю петицію, однак не змогли реалізувати прохання киян, аргументуючи це відсутністю фінансування.
“Питання, викладене в електронній петиції, щодо встановлення мережі автоматичних систем приймання небезпечних відходів у складі побутових, розглядалось та було опрацьовано у Департаменті житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), але, з огляду на високу вартість та низькі антивандальні властивості зазначених контейнерів для збору, прийняте не було”, — йдеться у відповіді на петицію.
Зважаючи на те, що питання збору тари, і на сьогоднішній день, лише загострюється народні депутати все ж знайшли спосіб вирішити це питання. У Верховній Раді з’явився законопроект № 5614 “Проект Закону про систему збирання та утилізації використання тари”, який пропонує встановити такі автомати, не посягаючи на кошти Державного бюджету України.
Тож, в Україні незабаром може з’явитися система збору тари, яка успішно практикується у Німеччині, Польщі, Фінляндії, Чехії та інших країнах.