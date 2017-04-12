Киевляне два года просят власти установить автоматы для сбора отходов

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 47368 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104135 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160101 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118144 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117495 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113092 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104646 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107176 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103661 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154536 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Киевляне два года просят власти установить автоматы для сбора отходов

Киевляне два года просят власти установить автоматы для сбора отходов

Киев  •  УНН

 • 13177 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Киевляне еще в 2015 году предлагали местным властям установить автоматы для сбора бутылок и опасных отходов, однако эта инициатива не была реализована из-за нехватки средств, сообщает УНН.

Так, в 2015 году на сайте Киевского городского совета появилась петиция киевлянки Елены Полянской по установлению в столице автоматов для сбора батареек, энергосберегающих ламп, ртутных градусников и пластиковых бутылок.

Петиция набрала более 10 тыс. подписей киевлян, и соответственно депутаты рассмотрели эту петицию, однако не смогли реализовать просьбу киевлян, аргументируя это отсутствием финансирования.

"Вопрос, изложенный в электронной петиции по установлению сети автоматических систем приема опасных отходов в составе бытовых, рассматривался и был обработан в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), но, учитывая высокую стоимость и низкие антивандальные свойства указанных контейнеров для сбора, принято не было", - говорится в ответе на петицию.

Несмотря на то, что вопрос сбора тары, и на сегодняшний день, только обостряется народные депутаты все же нашли способ решить этот вопрос. В Верховной Раде появился законопроект № 5614 "Проект Закона о системе сбора и утилизации использования тары", который предлагает установить такие автоматы, не посягая на средства Государственного бюджета Украины.

Поэтому, в Украине вскоре может появиться система сбора тары, успешно практикуется в Германии, Польши, Финляндии, Чехии и других странах.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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