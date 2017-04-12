Киевляне два года просят власти установить автоматы для сбора отходов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Киевляне еще в 2015 году предлагали местным властям установить автоматы для сбора бутылок и опасных отходов, однако эта инициатива не была реализована из-за нехватки средств, сообщает УНН.
Так, в 2015 году на сайте Киевского городского совета появилась петиция киевлянки Елены Полянской по установлению в столице автоматов для сбора батареек, энергосберегающих ламп, ртутных градусников и пластиковых бутылок.
Петиция набрала более 10 тыс. подписей киевлян, и соответственно депутаты рассмотрели эту петицию, однако не смогли реализовать просьбу киевлян, аргументируя это отсутствием финансирования.
"Вопрос, изложенный в электронной петиции по установлению сети автоматических систем приема опасных отходов в составе бытовых, рассматривался и был обработан в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), но, учитывая высокую стоимость и низкие антивандальные свойства указанных контейнеров для сбора, принято не было", - говорится в ответе на петицию.
Несмотря на то, что вопрос сбора тары, и на сегодняшний день, только обостряется народные депутаты все же нашли способ решить этот вопрос. В Верховной Раде появился законопроект № 5614 "Проект Закона о системе сбора и утилизации использования тары", который предлагает установить такие автоматы, не посягая на средства Государственного бюджета Украины.
Поэтому, в Украине вскоре может появиться система сбора тары, успешно практикуется в Германии, Польши, Финляндии, Чехии и других странах.