Киян із непридатними лічильниками почали переводити на загальні розрахунки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Споживачів із неповіреними чи непридатними лічильниками почали переводити на загальні розрахунки в Києві. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Так, майже тисяча киян отримали повідомлення про непридатність їхніх приладів обліку за результатами державної повірки. “Київводоканал” просив таких абонентів замінити ці лічильники на нові.
Під час контрольного прозвону виявилось, що близько 50-ти мешканців проігнорували звернення та продовжували користування “старими” приладами обліку. Керуючись нормами чинного законодавства, таких споживачів переведено на розрахунки за показаннями загальнобудинкового лічильника, а в разі його відсутності — за нормами водоспоживання.
Довідково: Згідно із Законом України “Про метрологію та метрологічну діяльність” засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, на які поширюється державний метрологічний нагляд, підлягають періодичній повірці.
Залежно від типу приладу обліку води (передбачений паспортом) встановлюється міжповірочний строк у 3- 4 роки від дати останньої повірки, але, як показує практика, не більше трьох разів. Гарантований виробником термін експлуатації лічильника становить від 10 до 12 років.