Киевлян с непригодными счетчиками начали переводить на общие расчеты
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Потребителей с непроверенными или непригодными счетчиками начали переводить на общие расчеты в Киеве. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
Так, около тысячи киевлян получили сообщение о непригодности их приборов учета по результатам государственной поверки. "Киевводоканал" просил таких абонентов заменить эти счетчики на новые.
Во время контрольного прозвона оказалось, что около 50-ти жителей проигнорировали обращение и продолжали пользование "старыми" приборами учета. Руководствуясь нормами действующего законодательства, такие потребители переведены на расчеты по показаниям общедомового счетчика, а в случае его отсутствия - по нормам водопотребления.
Справка: Согласно Закону Украины "О метрологии и метрологической деятельности" средства измерительной техники, находящиеся в эксплуатации, на которые распространяется государственный метрологический надзор, подлежат периодической поверке.
В зависимости от типа прибора учета воды (предусмотрен паспортом) устанавливается срок 3-4 года с даты последней поверки, но, как показывает практика, не более трех раз. Гарантированный производителем срок эксплуатации счетчика составляет от 10 до 12 лет.