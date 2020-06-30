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Китай частково припинив імпорт м'яса на тлі побоювань COVID-19

Китай частково припинив імпорт м'яса на тлі побоювань COVID-19

Київ • УНН

 • 17163 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Китай призупинив імпорт м'яса з великої кількості підприємств по всьому світу на тлі побоювань поширення коронавірусу. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на дані митної служби Китаю, передає УНН.

Повідомляється, що митні органи припинили імпорт з підприємств у країнах, як Бразилія, Канада і Німеччина. У той час як Китай не вказав причину зупинки, більшість, якщо не всі, об'єкти мали одну спільну рису: спалахи на них COVID-19, пише видання.

В останні тижні країна зробила кілька несподіваних кроків, викликавши суперечності, коли її компанії попросили постачальників продуктів харчування по всьому світу підписати документ, який підтверджує, що їх вантажі відповідають стандартам безпеки, щоб гарантувати, що вони не заражені вірусом. Країни-експортери і регулюючі органи своєю чергою заявили, що немає доказів, що пов'язують інфекцію з продуктами харчування.

Це сталося невдовзі після того, як спалах в Пекіні відстежили до обробної дошки, використовуваної продавцем імпортованого лосося. Національна комісія з охорони здоров'я країни заявила, що немає ніяких доказів того, що риба була або джерелом, або проміжним господарем вірусу, але лосося прибирали з великих супермаркетів.

Як повідомляв УНН, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) в найближчі дні направить групу експертів до Китаю з метою пошуку джерела коронавірусу SARS-CoV-2.

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