Кінофестиваль про подорожі пройде в Україні

До програми увійшли стрічки про подорожі Грецією, Новою Зеландією, Шрі-Ланкою й Андалусією.

Герої фільму “Неймовірні пригоди звірів” поїхали до Індонезії покататися на скейтбордах, у центрі фільму від Gnarly Bay Project — 70-річний чоловік, який наважився вирушити на рафтинг по Гранд-Каньйону в Аризоні, а стрічка “По дорозі на Схід — сімейна подорож на чотирьох колесах” розповідає про родину, яка подорожує з маленькою дитиною.

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“В одному фільмі з нашої програми мова йде про „важливі місця“. Приміром, де вперше зробив сміливий вчинок, поїхав разом з важливою людиною, прийняв найкраще рішення, зробив щось дійсно круте. Це місця, куди хочеться повертатися знову і знову, з рідними або наодинці. У кожного такі „важливі місця“ — свої, але саме там наші серця б’ються однаково прискорено,” — розповіли організатори.

Також Travel Days пройдуть у Львові, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі та Івано-Франківську.