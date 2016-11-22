Кинофестиваль о путешествиях пройдет в Украине

В программу вошли ленты о путешествиях Грецией, Новой Зеландией, Шри-Ланкой и Андалусией.

Герои фильма "Невероятные приключения зверей" поехали в Индонезию покататься на скейтбордах, в центре фильма от Gnarly Bay Project - 70-летний мужчина, который решился отправиться на рафтинг по Гранд-Каньона в Аризоне, а лента "По дороге на восток - семейное путешествие на четырех колесах "рассказывает о семье, которая путешествует с маленьким ребенком.

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"В одном фильме из нашей программы речь идет о "важных местах". К примеру, где впервые сделал смелый поступок, поехал вместе с важным человеком, принял наилучшее решение, сделал что-то действительно крутое. Это места, куда хочется возвращаться снова и снова, с родными или в одиночку. У каждого есть такие "важные места" - свои, но именно там наши сердца бьются одинаково ускоренно ", - рассказали организаторы.

Также Travel Days пройдут во Львове, Одессе, Днепре, Запорожье и Ивано-Франковске.