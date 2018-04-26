Кім Чен Ин посадить сосну в Південній Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У п'ятницю президент Республіки Корея Мун Чже Ін зустріне на кордоні лідера КНДР Кім Чен Ина, аби провести історичну зустріч. Найважливішими темами наміченого саміту Півночі й Півдня стане ядерне роззброєння і мир на півострові, передає УНН із посиланням на ВВС.
"Кожну деталь саміту вже спланували - від розкладу до обіднього меню. Спершу пан Мун зустріне пана Кіма та його делегацією із дев'яти високопосадовців на конкретних блоках демаркації кордону.
Потім південнокорейські почесні караули супроводжуватимуть лідерів до площі в Панмунджомі, військовому комплексі в демілітаризованій зоні між двома країнами", - йдеться у повідомленні.
Після першого етапу переговорів, як пише видання, сторони підуть на обід окремо, північнокорейський лідер зі своєю делегацією повернеться на свій бік кордону.
"На церемонії по обіді лідери посадять сосну із ґрунтом і водою з обох країн, що символізуватиме "мир і процвітання". Після цього вони разом прогуляються, а потім почнеться наступний раунд переговорів", - йдеться у повідомленні.
Видання зазначає, що завершиться саміт підписанням угоди між сторонами, а потім вони оголосять спільну заяву.
А от банкет триватиме вже "на південному" боці, також відомо, що буде у цьому "ретельно складеному" меню.
Кім Чен Ину подадуть швейцарську страву з картоплі, аби відзначити період його навчання у Швейцарії, а також північнокорейську холодну локшину та алкогольний напій.