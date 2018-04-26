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Ким Чен Ын посадит сосну в Южной Корее

Киев • УНН

 • 10427 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В пятницу президент Республики Корея Мун Чжэ Ин встретит на границе лидера КНДР Ким Чен Ына, чтобы провести историческую встречу. Важнейшими темами намеченного саммита Севера и Юга станет ядерное разоружение и мир на полуострове, передает УНН со ссылкой на ВВС .

Ким Чен Ын посадит сосну в Южной Корее

"Каждую деталь саммита уже спланировали - от расписания до обеденного меню. Сначала господин Мун встретит господина Кима и его делегацию из девяти чиновников на конкретных блоках демаркации границы.

Затем южнокорейские почетные караулы будут сопровождать лидеров к площади в Панмунджоми, военном комплексе в демилитаризованной зоне между двумя странами", - говорится в сообщении.

После первого этапа переговоров, как пишет издание, стороны пойдут на обед отдельно, северокорейский лидер со своей делегацией вернется на свою сторону границы.

"На церемонии после обеда лидеры посадят сосну с почвой и водой из обеих стран, что будет символизировать "мир и процветание". После этого они вместе прогуляются, а затем начнется следующий раунд переговоров", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что завершится саммит подписанием соглашения между сторонами, а затем они объявят совместное заявление.

А вот банкет состоится уже "на южной" стороне, также известно, что будет в этом "тщательно составленном" меню.

Ким Чен Ыну подадут швейцарское блюдо из картофеля, чтобы отметить период его обучения в Швейцарии, а также северокорейскую холодную лапшу и алкогольный напиток.

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