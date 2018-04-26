Ким Чен Ын посадит сосну в Южной Корее
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В пятницу президент Республики Корея Мун Чжэ Ин встретит на границе лидера КНДР Ким Чен Ына, чтобы провести историческую встречу. Важнейшими темами намеченного саммита Севера и Юга станет ядерное разоружение и мир на полуострове, передает УНН со ссылкой на ВВС .
"Каждую деталь саммита уже спланировали - от расписания до обеденного меню. Сначала господин Мун встретит господина Кима и его делегацию из девяти чиновников на конкретных блоках демаркации границы.
Затем южнокорейские почетные караулы будут сопровождать лидеров к площади в Панмунджоми, военном комплексе в демилитаризованной зоне между двумя странами", - говорится в сообщении.
После первого этапа переговоров, как пишет издание, стороны пойдут на обед отдельно, северокорейский лидер со своей делегацией вернется на свою сторону границы.
"На церемонии после обеда лидеры посадят сосну с почвой и водой из обеих стран, что будет символизировать "мир и процветание". После этого они вместе прогуляются, а затем начнется следующий раунд переговоров", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что завершится саммит подписанием соглашения между сторонами, а затем они объявят совместное заявление.
А вот банкет состоится уже "на южной" стороне, также известно, что будет в этом "тщательно составленном" меню.
Ким Чен Ыну подадут швейцарское блюдо из картофеля, чтобы отметить период его обучения в Швейцарии, а также северокорейскую холодную лапшу и алкогольный напиток.