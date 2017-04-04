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Кількість жертв ймовірної хімічної атаки в Сирії зросла до 58 осіб

Кількість жертв ймовірної хімічної атаки в Сирії зросла до 58 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Щонайменше 58 людей, у тому числі 11 дітей, загинули внаслідок ймовірної хімічної атаки у контрольованій повстанцями провінції Ідліб на північному заході Сирії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на інформацію правозахисників, передає УНН

Внаслідок атаки люди задихалися або втрачали свідомість, у деяких йшла піна з рота. Наглядова рада з прав людини в Сирії, пославшись на джерела серед лікарів, назвала ці ознаки хімічної атаки.

За даними британських правозахисників, у результаті авіаударів по місту Хан-Шейхун на півдні Ідліб також були поранені понад 60 осіб.

"Сьогодні вранці, о 6.30, військові літаки завдали удару Хан-Шейхун, застосувавши газ, ймовірно зарин або хлор", - сказав голова служби охорони здоров'я провінції Ідліб Мунзер Халіль.

За його словами, в результаті атаки загинули понад 50 осіб, ще 300 постраждали.

Як зазначається, ця атака може стати найбільш смертоносною хімічною атакою в Сирії з тих пір, як сотні мирних жителів загинули в результаті ракетного удару з застосуванням зарину по передмістю Дамаска Гуті в серпні 2013 року. Тоді західні країни звинуватили сирійський уряд, а от Дамаск поклав відповідальність на повстанців.

Як повідомляв УНН, 3 квітня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна продовжить воєнні операції на півночі Сирії.

Раніше щонайменше 16 людей загинули внаслідок авіаудару по в’язниці в Сирії.

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