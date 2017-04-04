Число жертв возможной химической атаки в Сирии возросло до 58 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. По меньшей мере 58 человек, в том числе 11 детей, погибли в результате возможной химической атаки в контролируемой повстанцами провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию правозащитников, передает УНН.
В результате атаки люди задыхались или теряли сознание, в некоторых шла пена изо рта. Наблюдательный совет по правам человека в Сирии, сославшись на источники среди врачей, назвал эти признаки химической атакой.
По данным британских правозащитников, в результате авиаударов по городу Хан-Шейхун на юге Идлиб также были ранены более 60 человек.
"Сегодня утром, в 6.30, военные самолеты нанесли удар Хан-Шейхун, применив газ, вероятно зарин или хлор", - сказал глава службы здравоохранения провинции Идлиб Мунзер Халиль.
По его словам, в результате атаки погибли более 50 человек, еще 300 пострадали.
Как отмечается, эта атака может стать самой смертоносной химической атакой в Сирии с тех пор, как сотни мирных жителей погибли в результате ракетного удара с применением зарина по пригороду Дамаска Гуте в августе 2013 года. Тогда западные страны обвинили сирийское правительство, а вот Дамаск возложил ответственность на повстанцев.
Как сообщал УНН, 3 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна продолжит военные операции на севере Сирии.
Ранее по меньшей мере 16 человек погибли в результате авиаудара по тюрьме в Сирии.