Число жертв возможной химической атаки в Сирии возросло до 58 человек

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 47266 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104113 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160057 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118123 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117480 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113085 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104642 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107176 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103661 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154521 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Число жертв возможной химической атаки в Сирии возросло до 58 человек

Число жертв возможной химической атаки в Сирии возросло до 58 человек

Киев  •  УНН

 • 10915 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. По меньшей мере 58 человек, в том числе 11 детей, погибли в результате возможной химической атаки в контролируемой повстанцами провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию правозащитников, передает УНН.

В результате атаки люди задыхались или теряли сознание, в некоторых шла пена изо рта. Наблюдательный совет по правам человека в Сирии, сославшись на источники среди врачей, назвал эти признаки химической атакой.

По данным британских правозащитников, в результате авиаударов по городу Хан-Шейхун на юге Идлиб также были ранены более 60 человек.

"Сегодня утром, в 6.30, военные самолеты нанесли удар Хан-Шейхун, применив газ, вероятно зарин или хлор", - сказал глава службы здравоохранения провинции Идлиб Мунзер Халиль.

По его словам, в результате атаки погибли более 50 человек, еще 300 пострадали.

Как отмечается, эта атака может стать самой смертоносной химической атакой в ​​Сирии с тех пор, как сотни мирных жителей погибли в результате ракетного удара с применением зарина по пригороду Дамаска Гуте в августе 2013 года. Тогда западные страны обвинили сирийское правительство, а вот Дамаск возложил ответственность на повстанцев.

Как сообщал УНН, 3 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна продолжит военные операции на севере Сирии.

Ранее по меньшей мере 16 человек погибли в результате авиаудара по тюрьме в Сирии.

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