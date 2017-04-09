Кількість жертв терактів в церквах Єгипту зросла до 43 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Щонайменше 43 особи загинули внаслідок двох вибухів в церквах християн-коптів в Єгипті у Вербну неділю, 9 квітня 2017 року, передає УНН з посиланням на AFP.
За даними міністерства охорони здоров'я, 27 осіб загинуло внаслідок вибуху в церкві в Танті. Крім того, 16 осіб, в тому числі троє поліцейських загинули внаслідок вибуху в Александрії.
Також повідомляється, що 78 осіб отримали поранення в Танті, та 40 в Александарії.
Нагадаємо, "Ісламська держава" взяла відповідальність за напади на церкви в Єгипті.
Як повідомляв УНН, в Коптському православному соборі в Єгипті стався вибух.