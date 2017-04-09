Число жертв терактов в церквях Египта возросло до 43 человек

По данным министерства здравоохранения, 27 человек погибли в результате взрыва в церкви в Танте. Кроме того, 16 человек, в том числе трое полицейских, погибли в результате взрыва в Александрии.

Также сообщается, что 78 человек получили ранения в Танте, и 40 в Александарии.

Напомним, "Исламское государство" взяла ответственность за нападения на церкви в Египте.

Как сообщал УНН, в Коптском православном соборе в Египте произошел взрыв.