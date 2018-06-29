Кількість жертв стрілянини у редакції газети в Меріленді зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. У результаті стрілянини в редакції газети Capital Gazette в американському місті Аннаполіс (штат Меріленд, округ Анн-Арандел) загинули п’ять осіб, стрілок затриманий. Про це повідомляє сама газета з посиланням на представників влади і поліцію, передає УНН.
Крім того, кілька людей отримали серйозні поранення. Поліцейські підтвердили, що затримали людину, який відкрив стрілянину в редакції, але відмовилися назвати його ім’я. Також вони не стали розповідати, яку зброю він використовував.
Раніше про стрілянину в Capital Gazette повідомила газета The Baltimor Sun, якому належить видання. Журналіст The Capital Філ Девіс розповів у твіттері, що злочинець відкрив вогонь по співробітниках газети через скляні двері офісу.
Про інцидент уже повідомили президенту США Дональду Трампу, мотиви стрілка невідомі.