Кількість жертв стрілянини у редакції газети в Меріленді зросла

Крім того, кілька людей отримали серйозні поранення. Поліцейські підтвердили, що затримали людину, який відкрив стрілянину в редакції, але відмовилися назвати його ім’я. Також вони не стали розповідати, яку зброю він використовував.

Раніше про стрілянину в Capital Gazette повідомила газета The Baltimor Sun, якому належить видання. Журналіст The Capital Філ Девіс розповів у твіттері, що злочинець відкрив вогонь по співробітниках газети через скляні двері офісу.

Про інцидент уже повідомили президенту США Дональду Трампу, мотиви стрілка невідомі.