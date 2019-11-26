Кількість жертв через землетрус в Албанії зросла до 18 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Щонайменше 18 людей загинуло внаслідок землетрусу, що стався в Албанії. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання Koha.
“Кількість жертв землетрусу в Албанії досягла 18”, — повідомили в ЗМІ.
Також зазначається, що 600 людей, які отримали поранення — були госпіталізовані.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про 13 загиблих через землетрус в Албанії.
Також нагадаємо, що землетрус відбувся сьогодні вранці, 26 листопада.