Кількість жертв аварії вертольота в Криму збільшилася до трьох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Три людини загинули в результаті аварії приватного вертольота Robinson в Криму. Про це повідомили в прес-службі російського ГУ МНС, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Загальна кількість загиблих становить три людини", - сказав співрозмовник.
Рятувальники виявили тіло третього загиблого в 150 м від вертольота, який зазнав аварії, в лісовій місцевості.
Раніше повідомлялося, що жертвами катастрофи стали двоє людей. Слідчі за фактом загибелі людей організували перевірку, заявили в слідчому управлінні СК РФ в анексованому Криму.
Вертоліт зазнав аварії в районі села Виноградне. Свідком його падіння стала місцева жителька, яка і викликала рятувальників.
"За уточненою інформацією, вертоліт впав на відкритій місцевості в 200-300 м від автомобільної траси Сімферополь-Алушта, найближчий населений пункт - в кілометрі від місця аварії", - сказав співрозмовник агентства, зазначивши, що особи загиблих встановлюються.
На місці падіння проводиться ретельне обстеження території. Встановлюється належність повітряного судна і причини інциденту.
Вертоліт летів з Ялти в Білогірськ. З Ялти він вилетів о 9:15 за місцевим часом і через приблизно 15 хвилин зазнав аварії.