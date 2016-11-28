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Кількість жертв аварії вертольота в Криму збільшилася до трьох людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Три людини загинули в результаті аварії приватного вертольота Robinson в Криму. Про це повідомили в прес-службі російського ГУ МНС, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Кількість жертв аварії вертольота в Криму збільшилася до трьох людей

"Загальна кількість загиблих становить три людини", - сказав співрозмовник.

Рятувальники виявили тіло третього загиблого в 150 м від вертольота, який зазнав аварії, в лісовій місцевості.

Раніше повідомлялося, що жертвами катастрофи стали двоє людей. Слідчі за фактом загибелі людей організували перевірку, заявили в слідчому управлінні СК РФ в анексованому Криму.

Вертоліт зазнав аварії в районі села Виноградне. Свідком його падіння стала місцева жителька, яка і викликала рятувальників.

"За уточненою інформацією, вертоліт впав на відкритій місцевості в 200-300 м від автомобільної траси Сімферополь-Алушта, найближчий населений пункт - в кілометрі від місця аварії", - сказав співрозмовник агентства, зазначивши, що особи загиблих встановлюються.

На місці падіння проводиться ретельне обстеження території. Встановлюється належність повітряного судна і причини інциденту.

Вертоліт летів з Ялти в Білогірськ. З Ялти він вилетів о 9:15 за місцевим часом і через приблизно 15 хвилин зазнав аварії.

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