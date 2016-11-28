Количество жертв аварии вертолета в Крыму увеличилось до трех человек

"Общее количество погибших составляет три человека", - сказал собеседник.

Спасатели обнаружили тело третьего погибшего в 150 м от вертолета, потерпевшего крушение, в лесной местности.

Ранее сообщалось, что жертвами катастрофы стали два человека. Следователи по факту гибели людей организовали проверку, заявили в следственном управлении СК РФ в аннексированном Крыму.

Вертолет потерпел крушение в районе села Виноградное. Свидетелем его падения стала местная жительница, которая и вызвала спасателей.

"По уточненной информации, вертолет упал на открытой местности в 200-300 м от автомобильной трассы Симферополь-Алушта, ближайший населенный пункт - в километре от места аварии", - сказал собеседник агентства, отметив, что личности погибших устанавливаются.

На месте падения проводится тщательное обследование территории. Устанавливается принадлежность воздушного судна и причины инцидента.

Вертолет летел из Ялты в Белогорск. Из Ялты он вылетел в 9:15 по местному времени и спустя примерно 15 минут потерпел крушение.