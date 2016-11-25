Кількість захворювань на рак простати на Полтавщині за рік зросла на 16,5%
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. За 9 місяців 2016 року у Полтавській обл. було зареєстровано 176 випадків раку передміхурової залози (рак простати – ред.) у чоловіків усіх вікових категорій, що на 16,5% більше ніж у аналогічний період 2015 року. Про це у відповіді на запит УНН повідомили у Департаменті охорони здоров'я Полтавської ОДА.
Також, за даними департаменту, на Полтавщині чоловіки у віці від 55 до 84 років стали частіше хворіти на рак простати.
Так, протягом 9 місяців цього року було зареєстровано 1 випадок раку простати у чоловіків віком 45-49 років (аналогічний період 2015 року – 1 випадок); 3 випадки у чоловіків віком 50-54 роки (аналогічний період 2015 року – 3 випадки); 13 випадків у чоловіків віком 55-59 років (аналогічний період 2015 року – 6 випадків); 30 випадів у чоловіків віком 60-64 роки (аналогічний період 2015 року – 25 випадків); 41 випадок у чоловіків віком 65-69 років (аналогічний період 2015 року – 26 випадків); 25 випадків у чоловіків віком 70-74 роки (аналогічний період 2013 року – 42 випадки); 46 випадків у чоловіків віком 75-79 років (аналогічний період 2015 року – 34 випадки); 13 випадків у чоловіків віком 80-84 років (аналогічний період 2015 року – 8 випадків).
Водночас, за даними департаменту, під час профілактичних оглядів за 9 місяців 2016 року виявлено 18 випадків раку простати.
Як повідомляв УНН, у 2015 році рак простати виявили більш ніж у 6 тис. українців.
За даними ВООЗ, рак простати посідає друге місце у світі за смертністю серед усіх злоякісних новоутворень.
Загалом, за словами онкологів, вилікувати вчасно діагностований рак сьогодні дозволяють сучасні методики лікування і новітнє медичне обладнання.
Ізраїльський відомий лікар Еял Фенінг, наприклад, зазначає, що лікувати рак простати необхідно за допомогою КіберНожа. Саме ця методика є найбільш зберігаючою та ефективною.
До слова, медики навчилися лікувати цю хворобу у чоловіків так, щоб останні після онкологічного діагнозу повертають до повноцінного сімейного життя.
Так, на сьогодні єдиний в Україні КіберНіж працює в МЦ "Клініка Спіженко".
Ексклюзивність та цінність проведення лікування КіберНожем, переконують лікарі, поза сумнівами. Адже, цей метод працює саме там, де треба, впливаючи безпосередньо на ракові пухлини, а не на весь організм хворого. Онкологи констатують, що використання КіберНожа, за умови ранньої діагностики, дозволяє повністю вилікувати 99% хворих.