Кількість захворювань на рак простати на Полтавщині за рік зросла на 16,5%

КИЇВ. 26 листопада. УНН. За 9 місяців 2016 року у Полтавській обл. було зареєстровано 176 випадків раку передміхурової залози (рак простати – ред.) у чоловіків усіх вікових категорій, що на 16,5% більше ніж у аналогічний період 2015 року. Про це у відповіді на запит УНН повідомили у Департаменті охорони здоров'я Полтавської ОДА.