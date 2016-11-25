Количество заболеваний раком простаты в Полтавской области за год выросло на 16,5%

Также, по данным департамента, в Полтавской области мужчины в возрасте от 55 до 84 лет стали чаще болеть раком простаты.

Так, в течение 9 месяцев этого года был зарегистрирован 1 случай рака простаты у мужчин в возрасте 45-49 лет (аналогичный период 2015 года - 1 случай) 3 случая у мужчин в возрасте 50-54 года (аналогичный период 2015 года - 3 случая) 13 случаев у мужчин в возрасте 55-59 лет (аналогичный период 2015 года - 6 случаев) 30 выпадов в мужчин в возрасте 60-64 года (аналогичный период 2015 года - 25 случаев) 41 случай у мужчин в возрасте 65-69 лет (аналогичный период 2015 года - 26 случаев) 25 случаев у мужчин в возрасте 70-74 года (аналогичный период 2013 года - 42 случая) 46 случаев у мужчин в возрасте 75-79 лет (аналогичный период 2015 года - 34 случая) 13 случаев у мужчин в возрасте 80-84 лет (аналогичный период 2015 года - 8 случаев).

В то же время, по данным департамента, во время профилактических осмотров за 9 месяцев 2016 года выявлено 18 случаев рака простаты.

Как сообщал УНН, в 2015 году рак простаты обнаружили более чем в 6 тыс. украинцев.

По данным ВОЗ, рак простаты занимает второе место в мире по смертности среди всех злокачественных новообразований.

В целом, по словам онкологов, вылечить вовремя диагностированный рак сегодня позволяют современные методики лечения и новейшее медицинское оборудование.

Израильский известный врач Эял Фенинг, например, отмечает, что лечить рак простаты необходимо с помощью КиберНожа. Именно эта методика является наиболее сберегающей и эффективной.

К слову, медики научились лечить эту болезнь у мужчин так, чтобы последние после онкологического диагноза возвращаются к полноценной семейной жизни.

Так, на сегодня единственный в Украине КиберНож работает в МЦ "Клиника Спиженко".

Эксклюзивность и ценность проведения лечения КиберНожом, убеждают врачи, не вызывает сомнений. Ведь этот метод работает именно там, где нужно, воздействуя непосредственно на раковые опухоли, а не на весь организм больного. Онкологи констатируют, что использование КиберНожа, при условии ранней диагностики, позволяет полностью вылечить 99% больных.