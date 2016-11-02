Кількість загиблих на шахті в Китаї сягнула 33 гірників
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Станом на 2:03 в середу були знайдені тіла всіх 15 гірників, зниклих безвісти в результаті вибуху газу на вугільній шахті в місті Чунцін у Південно-Західному Китаї, що доводить загальну кількість загиблих шахтарів до 33-ох. Про це повідомили в місцевому штабі оперативного реагування на надзвичайні події, передає УНН з посиланням на Xinhua.
У ніч з вівторка на середу на місці вибуху в забої шахти була розгорнута пошуково-рятувальна операція за участю більше 80 рятувальників. Їм вдалося знайти тіла 15 зниклих гірників. О 4:00 тіла всіх загиблих були підняті на поверхню.
Вибух газу стався 31 жовтня на вугільній шахті "Цзіньшаньгоу", розташованої в районі Юнчуань міста Чунцін. У момент аварії в забої шахти перебувало 35 осіб, двом з них вдалося вибратися на поверхню. Решта 33 людей опинилися заблоковані під землею.
Наразі поліція веде розслідування інциденту.