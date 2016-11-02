Число погибших на шахте в Китае достигло 33 горняков
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. По состоянию на 2:03 в среду были найдены тела всех 15 горняков, пропавших без вести в результате взрыва газа на угольной шахте в городе Чунцин в Юго-Западном Китае, что доводит общее количество погибших шахтеров до 33-х. Об этом сообщили в местном штабе оперативного реагирования на чрезвычайные происшествия, передает УНН со ссылкой на Xinhua.
В ночь со вторника на среду на месте взрыва в забое шахты была развернута поисково-спасательная операция с участием более 80 спасателей. Им удалось найти тела 15 пропавших горняков. В 4:00 тела всех погибших были подняты на поверхность.
Взрыв газа произошел 31 октября на угольной шахте "Цзиньшаньгоу", расположенной в районе Юнчуань города Чунцин. В момент аварии в забое шахты находились 35 человек, двоим из них удалось выбраться на поверхность. Остальные 33 человек оказались заблокированы под землей.
В настоящее время полиция ведет расследование инцидента.