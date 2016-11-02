Число погибших на шахте в Китае достигло 33 горняков

В ночь со вторника на среду на месте взрыва в забое шахты была развернута поисково-спасательная операция с участием более 80 спасателей. Им удалось найти тела 15 пропавших горняков. В 4:00 тела всех погибших были подняты на поверхность.

Взрыв газа произошел 31 октября на угольной шахте "Цзиньшаньгоу", расположенной в районе Юнчуань города Чунцин. В момент аварии в забое шахты находились 35 человек, двоим из них удалось выбраться на поверхность. Остальные 33 человек оказались заблокированы под землей.

В настоящее время полиция ведет расследование инцидента.