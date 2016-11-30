Кількість загиблих через землетрус на шахті у Польщі зросла до чотирьох
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Через підземні поштовхи На шахті “Рудна” у Польковіце загинуло четверо шахтарів. Про це повідомляє Польське радіо, передає УНН.
Як зазначається, рятувальники намагаються дістатися до ще чотирьох шахтарів, які опинилися під завалами.
У зв’язку з трагедією у компанії KGHM “Польська мідь” оголосять чотириденний траур. Також буде скасована частина заходів до гірничого свята, що відбудеться 4 грудня.
Нагадаємо, землетрус магнітудою 4,4 стався 29 листопада близько 9 години вечора за місцевим часом. У небезпечній зоні опинилося 16 шахтарів.