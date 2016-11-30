Число погибших в результате землетрясения на шахте в Польше возросло до четырех

Как отмечается, спасатели пытаются добраться до еще четырех шахтеров, которые оказались под завалами.

В связи с трагедией в компании KGHM "Польская медь" объявят четырехдневный траур. Также будет отменена часть мероприятий в горный праздник, который состоится 4 декабря.

Напомним, землетрясение магнитудой 4,4 произошло 29 ноября около 9:00 вечера по местному времени. В опасной зоне оказалось 16 шахтеров.