Число погибших в результате землетрясения на шахте в Польше возросло до четырех
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Из-за подземных толчков на шахте "Рудная" в Польковице погибли четыре шахтера. Об этом сообщает Польское радио, передает УНН.
Как отмечается, спасатели пытаются добраться до еще четырех шахтеров, которые оказались под завалами.
В связи с трагедией в компании KGHM "Польская медь" объявят четырехдневный траур. Также будет отменена часть мероприятий в горный праздник, который состоится 4 декабря.
Напомним, землетрясение магнитудой 4,4 произошло 29 ноября около 9:00 вечера по местному времени. В опасной зоне оказалось 16 шахтеров.