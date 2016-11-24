Кількість постраждалих від вибуху в Туреччині зросла

Вибух на стоянці стався о 8:05 ранку.

Вже удень поліція виявила другий автомобіль з установленою бомбою в районі Джейхан. На місці сталося зіткнення, стріляли у підозрюваного після того, як він відмовився підкорятися закликам зупинитися.

Згодом пораненого підозрюваного було затримано.

В іншому місці, сили безпеки затримали п'ять підозрюваних під час низки операцій у різних місцях.