Кількість постраждалих від вибуху в Туреччині зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Двоє людей загинули і ще 33 були поранені внаслідок вибуху заміновано автомобіля на парковці поблизу офісу губернатора в південній провінції Адана у Туреччині, передає УНН з посиланням на Hurriyet.
Вибух на стоянці стався о 8:05 ранку.
Вже удень поліція виявила другий автомобіль з установленою бомбою в районі Джейхан. На місці сталося зіткнення, стріляли у підозрюваного після того, як він відмовився підкорятися закликам зупинитися.
Згодом пораненого підозрюваного було затримано.
В іншому місці, сили безпеки затримали п'ять підозрюваних під час низки операцій у різних місцях.