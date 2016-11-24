Число пострадавших от взрыва в Турции возросло
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Два человека погибли и еще 33 были ранены в результате взрыва заминированного автомобиля на парковке возле офиса губернатора в южной провинции Адана в Турции, передает УНН со ссылкой на Hurriyet.
Взрыв на стоянке произошел в 8:05 утра.
Уже днем полиция обнаружила второй автомобиль с установленной бомбой в районе Джейхан. На месте произошло столкновение, стреляли в подозреваемого после того, как он отказался подчиняться призывам остановиться.
Раненый подозреваемый был задержан.
Также силы безопасности задержали пятерых подозреваемых в ходе ряда операций в разных местах.