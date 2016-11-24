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Число пострадавших от взрыва в Турции возросло

Киев • УНН

 • 6950 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Два человека погибли и еще 33 были ранены в результате взрыва заминированного автомобиля на парковке возле офиса губернатора в южной провинции Адана в Турции, передает УНН со ссылкой на Hurriyet.

Число пострадавших от взрыва в Турции возросло

Взрыв на стоянке произошел в 8:05 утра.

Уже днем ​​полиция обнаружила второй автомобиль с установленной бомбой в районе Джейхан. На месте произошло столкновение, стреляли в подозреваемого после того, как он отказался подчиняться призывам остановиться.

Раненый подозреваемый был задержан.

Также силы безопасности задержали пятерых подозреваемых в ходе ряда операций в разных местах.

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