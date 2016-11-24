Число пострадавших от взрыва в Турции возросло

Взрыв на стоянке произошел в 8:05 утра.

Уже днем ​​полиция обнаружила второй автомобиль с установленной бомбой в районе Джейхан. На месте произошло столкновение, стреляли в подозреваемого после того, как он отказался подчиняться призывам остановиться.

Раненый подозреваемый был задержан.

Также силы безопасности задержали пятерых подозреваемых в ходе ряда операций в разных местах.