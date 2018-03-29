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Кількість постраждалих у пожежі в Кемерово зросла

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Внаслідок пожежі у торговому центрі "Зимова вишня" в російському Кемерово постраждали 79 осіб. Про це з посиланням на джерело в екстрених службах повідомляє РИА Новости, передає УНН.

"На сьогоднішній день госпіталізовано 12 осіб. Амбулаторне лікування призначено 67 постраждалим", - додав співрозмовник.

Напередодні повідомлялося про 76 постраждалих.

Пожежа в чотириповерховому ТЦ "Зимова вишня" в Кемерово стався 25 березня. Місце займання було на верхньому поверсі, де розташовано кілька кінозалів і дитячі ігрові зони з атракціонами. За офіційними даними, загинули 64 людини, у тому числі 41 дитина. У МНС РФ заявили, що зниклих безвісти немає.

Поки опізнані тіла 27 осіб. Похорон 14 жертв трагедії пройшли в середу.

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