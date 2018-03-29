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Число пострадавших при пожаре в Кемерово выросло

Число пострадавших при пожаре в Кемерово выросло

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КИЕВ. 29 марта. УНН. При пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово пострадали 79 человек. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает РИА Новости, передает УНН.

"На сегодняшний день госпитализированы 12 человек. Амбулаторное лечение назначено 67 пострадавшим", - добавил собеседник.

Накануне сообщалось о 76 пострадавших.

Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В МЧС РФ заявили, что пропавших без вести нет.

Пока опознаны тела 27 человек. Похороны 14 жертв трагедии прошли в среду.

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