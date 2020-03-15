Кількість інфікованих COVID-19 у Індонезії зросла до 117
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У Індонезії за одну добу виявили 21 новий випадок COVID-19. Таким чином кількість інфікованих новим коронавірусом зросла до 117 випадків. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.
"Індонезія повідомила про 21 нову коронавірусну інфекцію, що збільшило загальну кількість підтверджених випадків до 117. Про це повідомив у неділю чиновник міністерства охорони здоров'я Ахмада Юріанто", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 19 нових випадків були виявлені в Джакарті, а два - в провінції Центральна Ява, повідомляє Юріанто.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Індонезії інфікованих коронавірусом будуть розміщувати на безлюдному острові.