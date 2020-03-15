Количество инфицированных COVID-19 в Индонезии возросло до 117
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Индонезии за сутки обнаружили 21 новый случай COVID-19. Таким образом количество инфицированных новым коронавирусом возросло до 117 случаев. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
"Индонезия сообщила о 21 новой коронавирусной инфекции, что увеличило общее количество подтвержденных случаев до 117. Об этом сообщил в воскресенье чиновник министерства здравоохранения Ахмада Юрианто", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 19 новых случаев были обнаружены в Джакарте, а два - в провинции Центральная Ява, сообщает Юрианто.
Как сообщалось ранее в УНН, в Индонезии инфицированных коронавирусом будут размещать на необитаемом острове.