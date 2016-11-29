Кількість фактів агресії проти СММ ОБСЄ зросла удвічі – І.Геращенко

“Усе більше фактів агресії проти СММ ОБСЄ, цього року кількість інцидентів проти спостерігачів виросла в два рази. Україна наполягає на демілітаризації Дебальцевого, на цілодобовому чергуванні місії СММ ОБСЄ і безпеці роботи спостерігачів та повному їх допуску на всю окуповану територію”, — зазначила вона.

Як повідомляв УНН, МКЧХ досі не отримав доступ до окупованих територій для пошуту зниклих безвісти.