Кількість фактів агресії проти СММ ОБСЄ зросла удвічі – І.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Кількість фактів агресії проти СММ ОБСЄ цього року збільшилася удвічі. Про це на своїй сторінці у Facebook написала представник України в гуманітарній підгрупі на Мінських переговорах Ірина Геращенко, передає УНН.
“Усе більше фактів агресії проти СММ ОБСЄ, цього року кількість інцидентів проти спостерігачів виросла в два рази. Україна наполягає на демілітаризації Дебальцевого, на цілодобовому чергуванні місії СММ ОБСЄ і безпеці роботи спостерігачів та повному їх допуску на всю окуповану територію”, — зазначила вона.
Як повідомляв УНН, МКЧХ досі не отримав доступ до окупованих територій для пошуту зниклих безвісти.