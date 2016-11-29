Количество фактов агрессии против СММ ОБСЕ выросло вдвое - И.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Количество фактов агрессии против СММ ОБСЕ в этом году увеличилось вдвое. Об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе на Минских переговорах Ирина Геращенко, передает УНН.
"Все больше фактов агрессии против СММ ОБСЕ, в этом году количество инцидентов против наблюдателей выросло в два раза. Украина настаивает на демилитаризации Дебальцево, на круглосуточном дежурстве миссии СММ ОБСЕ и безопасности работы наблюдателей и полном их допуске на всю оккупированную территорию", - отметила она.
Как сообщал УНН, МККК до сих пор не получил доступ к оккупированным территориям для поиска пропавших без вести.