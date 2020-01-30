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Хтось намагається дискредитувати найбільшого виробника курятини в Україні - "Союз птахівників"

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Поки Україна переживає кризовий період у зв’язку з тимчасовою забороною ЄС на ввезення курятини, хтось паралельно намагається дискредитувати найбільшого виробника і експортера, компанію “Миронівський хлібопродукт”. Інформаційна кампанія має явно замовний характер. Про це повідомили у “Союзі птахівників”, коментуючи появу у соцмережах наклепу на продукцію МХП, передає УНН.

Хтось намагається дискредитувати найбільшого виробника курятини в Україні - "Союз птахівників"

Там нагадали, що МХП є найбільшим експортером України, який поставляє свою продукцію більш, ніж до 1/3 країн світу, тож проходить найсуворіший контроль безпеки як всередині країни, так і з боку іноземних держав, зокрема ЄС, Японії, Саудівської Аравії, які є найвимогливішими в цьому плані, наголосили в Союзі.

За даними фахівців, продукція МХП, зокрема “Наша Ряба” пройшла не одне дослідження, що підтвердило відповідність всім вимогам біобезпеки та відсутність залишків антибіотиків. Компанія взагалі не використовує гормональних засобів у вирощуванні птиці.

“Всі виробничі потужності компанії знаходяться під державним ветеринарно-санітарним контролем, технологічні процеси постійно контролюються спеціалістами підприємств під наглядом державних офіційних лікарів ветеринарної медицини, здійснюється лабораторний контроль якості та безпечності виробленої продукції державними лабораторіями ветеринарної медицини та виробничими лабораторіями самих підприємств”, — зазначили фахівці.

“Тож матеріал про те, що продукція ТМ „Наша Ряба“ не відповідає вимогам біобезпеки — має ознаки замовного та не відображає дійсності. Наведені тези носять сумнівний характер та не мають підтвердження”, — додали птахівники.

Більше того, за два місяці “Союз птахівників” опублікує перші результати моніторингу на використання антибіотиків найбільшими виробниками курятини.

Компанія МХП — одна із тих, хто виявив бажання брати участь в аудиті добровільно.

“Всі результати аудитів і досліджень будуть розміщені у вільному доступі на сайті асоціації. Після підтвердження відповідності, що виробництво продукції здійснюється на всіх етапах без застосування антимікробних засобів, підприємство матиме право наносити додаткове маркування. Це буде ще одним підтвердженням для споживача якості продукції, яку він купуватиме”, — розповіли у Союзі.

Нагадаємо, нещодавно репутаційного та матеріального збитку Україні завдав ЄС, раптово заборонивши ввезення української курятини. Приводом став поодинокий спалах пташиного грипу у фермерському господарстві “Хутір” на Вінниччині.

Експерти вважають, що реакція європейців могла бути, однак не така жорстка.

Річ у тім, що ПП “Хутір” курятину за кордон ніколи не поставляло. Однак рішення ЄС торкнулося усіх українських експортерів продукту, які скрупульозно захищають своє виробництво від подібних інфекцій. 

Проте, ЄС, порушуючи попередні домовленості, заборонив ввезення м’яса птиці не точково, а з усієї України.

У міністерстві економічного розвитку повідомили про термінові консультації з ЄС. Водночас у Держпродспоживслужбі заявили про відсутність нових спалахів та сподівання на відновлення поставок у ЄС найближчим часом.

Експерти, в свою чергу, розцінюють дії ЄС як елемент конкурентної війни та, разом з тим, вказують на відсутність в української влади політики захисту національних виробників.

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