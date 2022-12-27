Хотів виїхати до Миколаєва під час комендантської години: в Одесі п'яний водій обстріляв поліцейських

ukru
19:27 • 5904 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 34239 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
15:02 • 84857 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 136557 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 161234 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 336860 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 217058 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 192825 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 323433 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458842 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.8 м/с
91 %
748 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 197711 перегляди

Колекція годинників та подарунок в понад 12 млн гривень від колишньої дружини - декларація Тищенка

31 березня, 10:55 • 54009 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 147303 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 110404 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 72201 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 336861 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 323434 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 542228 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 673542 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 694063 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 72201 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 110404 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 197711 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 224115 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 217038 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Хотів виїхати до Миколаєва під час комендантської години: в Одесі п'яний водій обстріляв поліцейських

Хотів виїхати до Миколаєва під час комендантської години: в Одесі п'яний водій обстріляв поліцейських

Київ • УНН

 • 330672 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. В Одесі під час комендантської години п'яний водій, який хотів виїхати до Миколаєва, обстріляв поліцейських, передає УНН із посиланням на ГУ НП в Одеській області.

Деталі

За даними поліції, подія сталася ще 16 грудня. 42-річний чоловік прямував легковим автомобілем «Mitsubishi» з Одеси в бік Миколаєва. Проїжджаючи один із блокпостів, водій проігнорував законну вимогу поліцейських зупинитися і став тікати від них. Правоохоронці наздогнали правопорушника за 1,5 кілометри. Щоб уникнути затримання, він почав стріляти в бік службового автомобіля працівників поліції, поки не заклинила зброя.

Поліцейські вилучили у зловмисника зареєстрований на ньому травматичний пістолет з набоями, які направили на експертні дослідження. Автомобіль помістили на арештмайданчик.

У водія відібрали біологічні зразки для перевірки на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння і затримали його в процесуальному порядку.

Поліцейські повідомили чоловіку про підозру в погрозі насильством щодо працівників правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків. Цей злочин передбачений ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України і карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Слідство триває. Його завершення підозрюваний чекатиме під цілодобовим домашнім арештом.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$82,437.50
Золото
$3,157.02
Tesla
$258.01
Brent
$74.67
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,827.42