Хотіли обдурити державу на мільярд: СБУ викрила низку підприємств-махінаторів

Деталі

Оперативники спецслужби встановили низку фірм, які проводили фіктивні безтоварні операції (купували товари, послуги на "папері"), що дозволяло претендувати на ПДВ з держбюджету.

Згідно з матеріалами слідства, Державна податкова служба провела контрольно-перевірочні заходи. Таким чином, задекларовані суми бюджетного відшкодування ПДВ зменшились на значну суму, а саме – 992 мільйони 300 тисяч гривень.

Додамо

На Одещині співробітники СБУ викрили мільйону схему ухилення від сплати податків під час експорту зерна. Так, бюджет недоотримав понад 4 млн гривень.