Хотіли обдурити державу на мільярд: СБУ викрила низку підприємств-махінаторів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Служба безпеки України запобігла незаконному відшкодуванню податку на додану вартість (ПДВ) на 992,3 мільйона гривень. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.
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Оперативники спецслужби встановили низку фірм, які проводили фіктивні безтоварні операції (купували товари, послуги на "папері"), що дозволяло претендувати на ПДВ з держбюджету.
Згідно з матеріалами слідства, Державна податкова служба провела контрольно-перевірочні заходи. Таким чином, задекларовані суми бюджетного відшкодування ПДВ зменшились на значну суму, а саме – 992 мільйони 300 тисяч гривень.
Додамо
На Одещині співробітники СБУ викрили мільйону схему ухилення від сплати податків під час експорту зерна. Так, бюджет недоотримав понад 4 млн гривень.