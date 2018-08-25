Хокеїсти "Крижаних вовків" обіграли "Кременчук" у підготовці до УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. ХК “Кременчук” в ході підготовки до сезону-2018/19 провів свій другий контрольний поєдинок. Суперником кременчужан на льоду київської ЛА “Шалетт” були місцеві “Крижані Вовки”. Про це повідомляє прес-служба “Кременчука”, передає УНН.
Господарі не просто впевнено стримували масовані атаки кременчужан, а й відкрили рахунок закинутою шайбою. За дві хвилини до кінця періоду Кирило Фроленко і Сергій Мікульчик двічі приголомшили Віталія Власенко, що дозволило “Вовкам” піти на перерву з комфортною перевагою.
У другій двадцятихвилинці “городянам” хоч і вдалося скоротити відставання до однієї шайби, завдяки точному кидку Олександра Горлушко. Однак мінімальним відставання залишалося недовго — через кілька секунд свій статус кращого снайпера команди в сезоні 17/18 підтвердив Соломон Шапіро.
У заключному періоді “Кременчук” хоч і намагався всіма силами зробити “камбек” і в цьому поєдинку, але надійна гра голкіпера “Вовків” та їх шалене бажання перемогти позбавила змоги гостям перевернути зустріч на свою користь. У свою чергу, підопічним Миколи Сидорова вдалося затвердити своє лідерство і закинути ще одну, четверту, шайбу в ворота Микити Гордюшина — 4:1.
Варто зазначити, що для команди Олександра Савицького це вже другий контрольний матч — раніше “городяни” здолали МХК “Динамо” (4:3). У свою чергу, для “Вовків” цей матч став першою перевіркою в рамках навчально-тренувальних зборів.