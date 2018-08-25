Хокеїсти "Крижаних вовків" обіграли "Кременчук" у підготовці до УХЛ

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 10369 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 22654 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 38338 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 51112 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 84943 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 67979 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79884 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94347 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87505 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 181131 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.9м/с
52%
Популярнi новини

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 12195 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 8442 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 10140 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

08:46 • 7780 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

10:29 • 7552 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 38346 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 181133 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 336640 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 270516 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 380808 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 1898 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 3510 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 51118 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 19004 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24132 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Хокеїсти "Крижаних вовків" обіграли "Кременчук" у підготовці до УХЛ

Київ • УНН

 • 7961 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. ХК “Кременчук” в ході підготовки до сезону-2018/19 провів свій другий контрольний поєдинок. Суперником кременчужан на льоду київської ЛА “Шалетт” були місцеві “Крижані Вовки”. Про це повідомляє прес-служба “Кременчука”, передає УНН.

Хокеїсти "Крижаних вовків" обіграли "Кременчук" у підготовці до УХЛ

Господарі не просто впевнено стримували масовані атаки кременчужан, а й відкрили рахунок закинутою шайбою. За дві хвилини до кінця періоду Кирило Фроленко і Сергій Мікульчик двічі приголомшили Віталія Власенко, що дозволило “Вовкам” піти на перерву з комфортною перевагою.

У другій двадцятихвилинці “городянам” хоч і вдалося скоротити відставання до однієї шайби, завдяки точному кидку Олександра Горлушко. Однак мінімальним відставання залишалося недовго — через кілька секунд свій статус кращого снайпера команди в сезоні 17/18 підтвердив Соломон Шапіро.

У заключному періоді “Кременчук” хоч і намагався всіма силами зробити “камбек” і в цьому поєдинку, але надійна гра голкіпера “Вовків” та їх шалене бажання перемогти позбавила змоги гостям перевернути зустріч на свою користь. У свою чергу, підопічним Миколи Сидорова вдалося затвердити своє лідерство і закинути ще одну, четверту, шайбу в ворота Микити Гордюшина — 4:1.

Варто зазначити, що для команди Олександра Савицького це вже другий контрольний матч — раніше “городяни” здолали МХК “Динамо” (4:3). У свою чергу, для “Вовків” цей матч став першою перевіркою в рамках навчально-тренувальних зборів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,825.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,637.59