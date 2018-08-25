Хоккеисты "Ледяных волков" обыграли "Кременчуг" в подготовке к УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. ХК “Кременчуг” в ходе подготовки к сезону-2018/19 провел свой второй контрольный поединок. Соперником кременчужан на льду киевской ЛА “Шалетт” были местные “Ледяные Волки”. Об этом сообщает пресс-служба “Кременчуга”, передает УНН.
Хозяева не просто уверенно сдерживали массированные атаки кременчужан, но и открыли счет заброшенной шайбой. За две минуты до конца периода Кирилл Фроленко и Сергей Микульчик дважды поразили Виталия Власенко, что позволило “волкам” уйти на перерыв с комфортным преимуществом.
Во второй двадцатиминутке “горожанам” хоть и удалось сократить отставание до одной шайбы, благодаря точному броску Александра Горлушко. Однако минимальным отставание оставалось недолго — через несколько секунд свой статус лучшего снайпера команды в сезоне 17/18 подтвердил Соломон Шапиро.
В заключительном периоде “Кременчуг” хоть и пытался всеми силами сделать “камбэк” и в этом поединке, но надежная игра голкипера “Волков” и их безумное желание победить не позволило гостям перевернуть встречу в свою пользу. В свою очередь, подопечным Николая Сидорова удалось утвердить свое лидерство и забросить еще одну, четвертую, шайбу в ворота Никиты Гордюшина — 4:1.
Стоит отметить, что для команды Александра Савицкого это уже второй контрольный матч — ранее “горожане” одолели МХК “Динамо” (4:3). В свою очередь, для “Волков” этот матч стал первой проверкой в рамках учебно-тренировочных сборов.