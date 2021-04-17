Хокей: “Сокіл” зазнав поразки у першій грі фіналу чемпіонату України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Дружківці стартував фінал плей-офф Української хокейної ліги в якому зустрілися “Донбас” і “Сокіл”, передає УНН з посиланням на сайт УХЛ.
Деталі
Стартові хвилини матчу очікувано пройшли в гострій боротьбі, що відразу вилилося в закинуті шайби. На п’ятій хвилині зустрічі Шишлянніков з лівого кола вкидання після пасу Бірюкова прошив Дубровського, а через 4 хвилини Гильманов розпечатав ворота Трифонова і відновив паритет на табло.
Після двох шайб команди зменшили швидкості, але не перестали активно пресингувати ворота супротивника. Підсумок періоду — 8:7 за кидками і 1:1 по закинутих шайб.
Другий період абсолютно відрізнявся від першого. Команди хоч і створили масу небезпечних моментів, але при цьому так і не змогли змінити рахунок на табло, пішовши на перерву з рівними 1:1.
Наступний гол вболівальники побачили лише на екваторі третьої двадцятихвилинки — Лялька відправив шайбу між трьома гравцями “Сокола” і знову вивів “Донбас” вперед. Ця шайба і поставила фінальну крапку в цьому матчі, який завершився з рахунком 2:1 на користь “Донбасу”.
Доповнення
Другий поєдинок серії також відбудеться в Дружківці 18 квітня.