Хокей: “Сокіл” зазнав поразки у першій грі фіналу чемпіонату України

Деталі

Стартові хвилини матчу очікувано пройшли в гострій боротьбі, що відразу вилилося в закинуті шайби. На п’ятій хвилині зустрічі Шишлянніков з лівого кола вкидання після пасу Бірюкова прошив Дубровського, а через 4 хвилини Гильманов розпечатав ворота Трифонова і відновив паритет на табло.

Після двох шайб команди зменшили швидкості, але не перестали активно пресингувати ворота супротивника. Підсумок періоду — 8:7 за кидками і 1:1 по закинутих шайб.

Другий період абсолютно відрізнявся від першого. Команди хоч і створили масу небезпечних моментів, але при цьому так і не змогли змінити рахунок на табло, пішовши на перерву з рівними 1:1.

Наступний гол вболівальники побачили лише на екваторі третьої двадцятихвилинки — Лялька відправив шайбу між трьома гравцями “Сокола” і знову вивів “Донбас” вперед. Ця шайба і поставила фінальну крапку в цьому матчі, який завершився з рахунком 2:1 на користь “Донбасу”.

Доповнення

Другий поєдинок серії також відбудеться в Дружківці 18 квітня.